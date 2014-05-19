АРВ-препаратами обеспечены все регионы страны - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний, антиретровирусной терапией (АРТ), до конца 2014 года удастся охватить 68,2 тысячи больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом. Из них 53 024 ВИЧ-инфицированные пациенты, которые продолжают терапию, и 15 249 - больные ВИЧ-инфекцией, которые начинают лечение.

На конец апреля 2014 года в области Украины осуществлены поставки 93% антиретровирусных препаратов от общего объема закупок за средства Государственного бюджета за 2013 год. В течение мая-июня текущего года будет осуществлена дополнительная поставка препаратов, закупленных в рамках программ гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

С целью избежания рисков относительно прерывания лечения ВИЧ-инфицированных пациентов предусмотрены механизмы перераспределения препаратов между регионами, а также перевод пациентов на аналогичные препараты в соответствии с положениями «Клинического протокола антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции у взрослых и подростков» (утвержденного Приказом МЗ Украины от 12.07.2010 №551).

Как свидетельствует анализ, проведенный с использованием данных Электронного инструмента мониторинга движения и использования антиретровирусных препаратов, остатка лекарств в регионах достаточно для того, чтобы обеспечить непрерывность лечения больных в течение 2014 года.

Госслужба Украины соцзаболеваний подчеркивает, что только при условии расширения доступа к АРТ удастся сохранить тенденции снижения заболеваемости ВИЧ-инфекции и смертности от болезней, обусловленных инфекцией. Украина имеет сегодня все возможности для применения эффективных механизмов государственных закупок, в частности, на основе международного опыта. Принципиально важным фактором в обеспечении антиретровирусными препаратами больных ВИЧ-инфекцией является проведение переговоров с фармацевтическими компаниями, их приверженность к преодолению проблематики ВИЧ/СПИДа в Украине и понимания, какие пагубные последствия для эпидемии будет иметь резкое повышение цен на препараты.