Украина должна перейти на амбулаторную форму лечения туберкулеза - Мусий

Украина должна перейти на амбулаторную форму лечения туберкулеза.

Как сообщили УНИАН в Минздраве такое мнение высказал министр здравоохранения Украины Олег Мусий в ходе встречи со специальным посланником Генерального секретаря ООН по ВИЧ/Спиду в странах Восточной Европы и Центральной Азии Мишелем Казачкиным.

По словам министра, общегосударственной целевой программой противодействия заболеванию туберкулезом на 2012-2016 годы предусмотрена интеграция фтизиатрической службы до первичного и вторичного уровня оказания медицинской помощи.

«Мы должны перейти к лечению в амбулаторных условиях. Конечно, это произойдет не одномоментно и будет касаться тех больных, у которых нет мультирезистентной формы туберкулеза и бактериовыделения. Кроме того, предварительно нужно будет решить социальные проблемы уязвимых групп населения и адаптировать их к жизни в обществе», - сказал Мусий.

Он подчеркнул, что проект Общегосударственной целевой социальной программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа на 2014-2018 годы в настоящее время проходит повторное согласование и вскоре будет подан на рассмотрение парламента.

Казачкин отметил лидерстве Украины в преодолении эпидемии ВИЧ/СПИД среди стран региона благодаря вниманию к профилактике заболевания среди групп риска.

Международный эксперт обратил внимание на необходимость сбалансированного распределения ресурсов на туберкулез и СПИД, ведь заявка в Глобальный Фонд будет подаваться одна. Также отметил важность прозрачных закупок лекарств по приемлемым ценам.

«Чем прозрачнее будет система, тем легче будет мобилизовать международную помощь», - подчеркнул Казачкин.