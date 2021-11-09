В Украине новый рекорд по количеству зарегистрированных летальных исходов среди больных, которым был диагностирован COVID-19, - 833.

Текущая смертность от COVID-19 в Украине в 1,5-2 раза меньше пиковых значений 2021 года отдельных европейских стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинге.

"Сегодня мы имеем новый печальный рекорд по количеству зарегистрированных летальных случаев среди больных, которым был диагностирован COVID-19, - 833. Мы можем констатировать, что текущая смертность в Украине в 1,5-2 раза меньше, чем пиковые значения 2021 года отдельных европейских странах", - сказал министр.

В то же время, по словам Ляшко, стоит также понимать, что смертность является "отложенным" показателем и может продолжать расти в течение 2-3 недель после стабилизации заболеваемости.

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"Но непосредственно каждый из вас может сегодня повлиять на этот показатель. Для этого надо сделать прививку, что позволит сохранить свое здоровье и вернуться медикам к привычному режиму работы", - подчеркнул глава Минздрава.

По словам Ляшко, на сегодня в Украине для больных COVID-19 выделено наибольшее количество коек за время эпидемии – 76 тыс. 401.

"Сейчас есть наибольшее число выделенных коек под COVID-19 – 76 тыс. 401 кровать. Из них занято 51 тыс. 926 коек", - отметил Ляшко.

На реанимационных койках, по словам министра, находится 3 тыс. 649 пациентов.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки зафиксировано 18 тыс. 988 новых подтвержденных случаев COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализировано 2 тыс. 967 человек, зафиксировано 833 летальных случая.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 3 млн 107 тыс. 489 человек, выздоровели – 2 млн 537 тыс. 565, умерли – 73 тыс. 390.

Смертность от коронавируса в Украине

Автор: Леся Лещенко