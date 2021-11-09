В течение недели уровень смертности от коронавируса вырос на 18%. Украина продолжает находиться на втором месте среди крупных стран Европы.

Смертность от COVID-19 в Украине достигла уровня в 647 человек в среднем за сутки и продолжит небольшой рост в ближайшие недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Смертность в Украине продолжает расти. Рост за последнюю неделю произошел на 18%. Мы видели на прошлой неделе новый рекорд - 793 умерших. По состоянию на сегодня мы снова видим новый рекорд в 833 умерших", - рассказал он.

Одной из причин таких рекордов эксперт назвал довнесение данных в статистику смертности от COVID-19.

Ганиченко отметил, что сейчас смертность от COVID-19 в Украине достигла уровня в 647 человек в среднем в сутки, однако этот показатель еще может продолжить небольшой рост в ближайшие одну-две недели.

Он напомнил, что в КЅЕ прогнозировали такие сценарии развития заболеваемости COVID-19: "зеленый" (оптимистичный), "желтый" (средний) и "черный" (пессимистический).

"Сейчас смертность движется выше сценариев KSE, однако мы не меняем пока прогнозы. Если сейчас со второй половины ноября действительно начнется стабильный тренд на стабилизацию заболеваемости и начнется спад, соответственно, наш прогноз в 92 тыс. умерших по "черному" сценарию останется как верхняя граница оценки смертности в Украине с самого начала пандемии", - пояснил эксперт.

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Отметим, в настоящее время Украина продолжает находиться на втором месте среди крупных стран Европы по уровню смертности от COVID-19.

По словам Ганиченко, сейчас Украина продолжает демонстрировать признаки стабилизации заболеваемости COVID-19.

"Мы еще не говорим о том, что заболеваемость в Украине вышла на стабильное плато или что мы уже ожидаем очень быстрый спад. Но это первый этап, и он очень позитивный", - подчеркнул он.

По данным KSE, сейчас Украина находится на третьем месте среди крупных стран Европы по уровню выявления новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 тыс. населения. В нашей стране этот показатель в среднем составляет 799 человек.

Украина также находится на третьем месте по коэффициенту выявления новых случаев COVID-19 за последние семь дней - 19,6%.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют удерживать этот показатель на уровне 5% и ниже.

Кроме того, Украина с показателем 21,9 заняла второе место (после Румынии) среди крупных стран по количеству умерших от коронавируса за последние 14 дней на 100 тыс. населения.

"Украина сейчас растет по уровню смертности. Она продолжит расти еще ближайшие одну-две недели", - отметил Ганиченко.

По прогнозам KSE, Украина продолжит приближаться к показателям Румынии (31,8), но не дойдет до них.

Напомним, за минувшие сутки в Украине умерло от коронавируса наибольшее количество людей за все время пандемии - 833 человека.

Смертность от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Антонина Доломанжи