Три плода, которые нужно съедать каждый день

Каждый вечер перед сном в течение 1,5 месяцев съедайте 1 плод инжира, 5 сушеных абрикосов, 1 плод чернослива.

Эти плоды содержат вещества, которые вызывают восстановление тканей, составляющих межпозвонковые мягкие диски. Также эти вещества делают эти ткани более устойчивыми и упругими. Усиление этих тканей приводит к тому, что позвонки начинают сами становится на отведенные им природой места, без внешней мануальной коррекции.

Попробуйте так сделать – вы не узнаете свой позвоночник. Вещества, необходимые для осуществления такой процедуры, не содержатся в каждом плоде в отдельности, а образуются при их смешении. Также это сочетание содержит магическую силу, а также способно повышать половую силу мужчин и женщин.

Курага или урюк, неважно как называют сушеный абрикос, несомненно, одно, это просто кладезь полезных веществ. Научно доказано, что сушеные абрикосы оказывают благоприятное воздействие на сердечную мышцу, благодаря содержанию калия, кроме того, курага отличная профилактика онкозаболеваний. В составе этого «чудо-сухофрукта» - фосфор, железо, кальций, каротин, витамин В5.

Инжир – профилактическоe средство от рака, нормализует деятельность щитовидной железы. Кроме того, сушеный инжир способствует выведению паразитов из кишечника. Применяется в качестве народного средства при лечении бронхита.

Чернослив – еще один подарок природы для вашего здоровья. Пожалуй, первое, на что оказывает благотворное влияние сушеная слива – это желудочно-кишечный тракт. Настой из чернослива способствует избавлению от запоров и нормализации работы системы пищеварения. К тому же, чернослив полезен и тем, у кого есть проблемы с сердцем и высоким давлением. Кроме того, считается, что чернослив полезен при болезнях почек, ревматизме, заболеваниях печени и при атеросклерозе. А благодаря высокой концентрации витамина А, он еще и улучшает зрение.