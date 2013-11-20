Почти две трети детей в Украине подвергаются наказанию

61,2% детей в возрастной группе 2-14 лет подвергаются по меньшей мере одному из видов психологического или физического наказания со стороны своих матерей или лиц, осуществляющих уход за ними.

Как сообщили УНИАН в ЮНИСЕФ Украина, таковы результаты исследования МИКС (Мультииндикаторного кластерного обследования домохозяйств), которое в Украине проводил Государственный комитет статистики вместе с ЮНИСЕФ.

“61,2% детей в возрастной группе 2-14 лет подвергаются по меньшей мере одному из видов психологического или физического наказания со стороны своих матерей или лиц, которые осуществляют уход за ними, или других членов домохозяйства. Кроме того, 11% домохозяйств считают, что физическое наказание нужно применять к ребенку”, - говорится в исследовании.

ЮНИСЕФ по случаю Всемирного дня ребенка и годовщины принятия Конвенции ООН о правах ребенка отмечает необходимость уделения намного большего внимания тому, что насилие и нарушение прав миллионов детей во всех странах мира и из разных слоев общества остаются незамеченными.

«Очень часто насилие остается скрытым: случаи насилия не выявляются, о них не отчитываются, и, что хуже всего, это очень часто воспринимается как должное, - заявил исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк. - Мы все несем ответственность за то, чтобы сделать скрытое заметным – от органов власти, которые должны принять и обеспечить реализацию законов о запрете насилия, до отдельных граждан, которые не должны молчать, если они становятся свидетелями или подозревают, что произошло насилие или нарушение прав человека».

Насилие может иметь разные формы, в том числе это домашнее насилие, половые домогательства или жестокие дисциплинарные наказания, которые часто случаются в условиях войны или конфликта. Насилие может нанести физический и психологический вред детям.

В мире, по данным ВОЗ, около 150 млн девочек и 73 млн мальчиков в возрасте до 18 лет подвергались сексуальному насилию и эксплуатации. Каждый год от 133 до 275 млн детей становятся свидетелями эпизодов агрессивного поведения между родителями.

В начале этого года ЮНИСЕФ начал кампанию «Остановим насилие против детей».

Всемирный день ребенка является годовщиной принятия Конвенции ООН о правах ребенка. В 2013 году исполняется 24 года с даты принятия этой конвенции. Этот документ стал первой международной конвенцией, которая установила обязательство государств обеспечивать и утверждать права ребенка. Конвенцией предусмотрено, что каждый ребенок имеет право жить, расти и быть защищенным от всех форм и видов насилия.