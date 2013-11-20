В Киеве состоялся закрытый показ фильма о жизни детей в интернатах

Таким образом благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» начал свою кампанию в поддержку права каждого ребенка на жизнь в семье, а не в учреждении. Документальный фильм «Блеф, или с Новым годом!» в течение нескольких лет в четырех интернатах России снимала тележурналист и ведущая Ольга Синяева. Ольга воспитывает четверых детей, один из которых – 10-летний Игорь – приемный. Когда журналистка привезла трехлетнего мальчика домой, то обратила внимание на его необычное для ребенка поведение, постоянную тягу к еде, тяжелый сон и удивление при виде взрослых лиц. Ольга Синяева решила расследовать, как же проходит жизнь ребенка в интернатном учреждении. В этом ей помог Александр Гезалов, российский общественный деятель, выпускник советской интернатной системы, автор автобиографической книги «Соленое детство».

На закрытый показ пришли представители общественных организаций, журналисты и просто небезразличные люди. В числе выступающих – олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, Уполномоченный Президента по правам ребенка Юрий Павленко, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Юкие Мокуо, главврач-реформатор специализированного дома ребенка №1 в Харькове.

Открывая мероприятие, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный отметил, что проблема, затронутая в фильме, актуальна, и не только для тех, кто работает в сфере сиротства – общественных организаций, представителей органов власти, но и для многих других людей. «Учредитель нашего фонда Ринат Ахметов более 10 лет назад обратил внимание на то, что в Украине чрезвычайно остро стоит проблема сиротства, - говорит Анатолий Заболотный. - Погрузившись в проблему достаточно глубоко, мы поняли, что системное решение проблемы сиротства – это реформирование интернатной системы, развитие семейных форм воспитания и профилактика-поддержка семей, из которых дети потенциально могут попасть в интернат. И наша задача – это снизить численность детей-сирот в Украине на 30%, то есть до 9000 детей, к 2016 году. С этой целью мы внедряем европейские модели борьбы с сиротством – открываем детские дома семейного типа – их уже почти 40 в Украине, социальная квартира, центр матери и ребенка».

Накануне новогодних и рождественских праздников зрители увидели, как дети в интернатах воспринимают визиты с игрушками и подарками, что происходит, когда заканчивается праздник, - начинается дисциплина. Все ложатся спать, просыпаются, едят и играют в одно и то же время. В фильме раскрывается такое явление, как депривация – когда ребенок или постоянно ест и не может насытиться на нервной почве, или раскачивается сам из стороны в сторону, имитируя движение маминых рук. Потому что для воспитателей закон – нельзя брать ребенка на руки. Возьмешь одного – придется брать других.

Юрий Павленко, Уполномоченный Президента по правам ребенка после просмотра фильма подчеркнул, что в Украине основной задачей реформирования интернатных учреждений является как раз обеспечение самых важных интересов в первую очередь ребенка.