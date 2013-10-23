Премьер-министр Николай Азаров признал задержки с выплатами социальной помощи.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина, об этом он сказал сегодня во время заседания правительства.

«К сожалению, были случаи задержек выплат отдельным категориям. И за это мы должны извиниться перед людьми. Но выводы сделаны и проблем в дальнейшем не должно быть», - заверил премьер-министр.

Азаров сообщил, что в октябре выплаты государственной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства профинансированы двумя траншами объемом 3 млрд 338 млн грн.

«Средства первого транша на выплату этой помощи уже перечислены на почтовые отделения и счета банковских учреждений в полном объеме. В данное время завершается выплата средств второго транша», - отметил он.

По данным главы правительства, за 9 месяцев 2013 года субвенции местным бюджетам на содержание детей-сирот возросли на 25%.

По его словам, семьям с детьми государство выплатило в виде разных видов государственной социальной помощи более 29 млрд грн, или на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, Азаров сказал, что правительство полностью рассчиталось за сентябрь по страховым выплатам: по беременности и родам; ежемесячным и одноразовым страховым выплатам потерпевшим на производстве и членам их семей; расходам на медицинский, специальный уход за инвалидами.

Также премьер-министр отметил персональную ответственность министра социальной политики и министра финансов за своевременную выплату средств из социальных фондов.

«Вопрос относительно других видов выплат из социальных фондов также будет решен. За это персональную ответственность несут министр социальной политики Королевская и министр финансов Колобов», - сказал Азаров.