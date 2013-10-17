Прокуратуру просят контролировать закупку "скорых" Минздравом

Народные депутаты от «Батькивщины» требуют от Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины не допустить растраты Министерством здравоохранения 200 млн грн из госбюджета во время закупки автомобилей скорой медицинской помощи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Батькивщина».

Как отмечается, соответствующие депутатские обращения направили 13 народных депутатов от «Батькивщины».

Депутаты отмечают, что 23 августа 2013 года Минздрав обнародовал объявление о проведении открытых торгов на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и их оборудование. Всего предусматривается закупить 1412 автомобилей: 206 автомобилей скорой медицинской помощи для транспортировки пациента (тип А2), 1063 автомобиля экстренной медицинской помощи (тип В) и 143 реанимобиля (тип С).

Раскрытие предложений участников конкурсных торгов должно было состояться 23 сентября этого года. Однако, как заявляют депутаты, без всяких объяснений и объективных причин Минздрав уже трижды переносил проведение тендера – сначала на 1 октября, потом на 10 октября, и в последний раз – на 18 октября этого года.

Более того, как утверждают народные депутаты, им стало известно, что победитель открытых торгов уже «неформально» определен – еще до момента раскрытия предложений.

“Победителем торгов по закупке автомобилей скорой медицинской помощи якобы должно стать Частное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Практика», - отмечают депутаты. По предварительным данным, информируется дальше, Минздрав планирует закупить «скорые» на базе Peugeot Boxer.

В обращении отмечается, что в результате проведения этих закупок госбюджету может быть нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Так, ориентировочная стоимость автомобилей, которые планируется закупить, составит: 525 тыс. грн – за один автомобиль скорой медицинской помощи для транспортировки пациента (тип А2); 649,8 тыс. грн – за один автомобиль для экстренной (скорой) медицинской помощи (тип В); 850 тыс. грн – за один реанимобиль (тип С).

Как утверждают депутаты, такие цены на автомобили «скорой» являются существенно завышенными: «Например, цена на автомобиль типа В с учетом всего необходимого медицинского оборудования завышена, по меньшей мере, на 180 тыс. грн. В целом приблизительная переплата на этой закупке может составить 200 млн грн».