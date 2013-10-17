Кушать вовремя и мало - главное правило питания осенью

Осенью повышается риск простудиться, обостряются хронические болезни. Главное правило питания осенью - есть вовремя и мало, - говорит столичный врач-диетолог 39-летняя Надежда Шуптун. - В рацион надо включить супы.

Осенью на рынке и в магазинах имеется большой ассортимент овощей, поэтому употреблять их перед наступлением холодов всегда полезно. Например, помидоры богаты калием. Они полезны тем, у кого повышенное давление и проблемы с сердцем. Томатный сок пьют при гипертонии и глаукоме.

Брюссельская капуста богата витамином С, А и В, железом и фолиевой кислотой. Она поддерживает баланс нервной системы, помогает избежать осенних перепадов настроения и депрессии. Этот продукт также хорошо сжигает жиры.

Полезны осенью семечки и орехи. Можно включать в меню тыквенные семечки, грецкие орехи, фундук, арахис. Эти продукты содержат растительные жиры и клетчатку. Фундук полезен при осенней усталости. Грецкий орех помогает преодолеть бессонницу, укрепляет печень. Полезнее употреблять орехи и семечки в подсушенном виде.

Врач говорит, что диеты осенью более вредны, ибо в этот период организм накапливает полезные вещества. Организму нужны жиры для борьбы с холодом.

Если вы уже собрались терять вес, то осенью делайте это медленно. Например, если за три прошедших месяца вы потерять 5 кг, этот вес нужно содержать еще полгода. Весной снова садитесь на диету. Чтобы похудеть, о коротких закуски стоит забыть. Не надо "запасаться жирами на зиму" и злоупотреблять жирными продуктами. Выберите для своего осеннего меню говядину, птицу и рыбу.

gazeta.ua