Перекрыт канал поступления наркотиков в Киев из России

Правоохранители перекрыли международный канал поступления наркотиков в Киев. Общая стоимость изъятых психотропных препаратов составляет почти 800 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киеве, работники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков столичной милиции выявили крупную партию наркотиков, которую в Киев завезли из России, чтобы в дальнейшем наладить сеть сбыта в ночных клубах.

В начале лета оперативники установили, что 36-летний киевлянин и группа неустановленных лиц готовятся к поставкам в Украину и распространению экстази (MDMA) в крупных размерах.

Следственный отдел Святошинского райуправления ГУМВС Украины в городе Киеве начал уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Правоохранители провели оперативную закупку и задокументировали сбыт экстази. Был задержан вышеупомянутый житель Киева и 37-летний луганчанин. Сотрудники милиции изъяли у них 48 таблеток экстазе, марихуану общим весом более 1 кг и денежные средства, полученных от наркосбыта.

Продолжая расследование, оперативники установили организатора, который занимался поставкой наркотиков. Им оказался мужчина 1975 года рождения, житель Луганской области.

Далее правоохранители осуществили двухэтапную контрольную закупку экстази в количестве 700 таблеток на сумму почти 46 тыс. грн. После проведенной операции организатор наркотраффик и его соучастник, 31-летний луганчанин, были задержаны. У злоумышленников изъяли еще 1,5 кг психотропного вещества «амфетамин» на сумму почти 800 тыс. грн и средства за проданный наркотовар.

Следствие продолжается. Санкция статьи, по которой открыто уголовное производство, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Судьбу задержанных решит суд.