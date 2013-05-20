Будет ли расследовать ГПУ закупку «скорых» по завышенным ценам?

Народный депутат из фракции «Батькивщина» Андрей Пышный направил обращение в Генеральную прокуратуру с требованием провести досудебное расследование о нерациональном и неэффективном использовании государственных средств Министерством здравоохранения при закупке автомобилей «скорой помощи» у одного из частных предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

В обращении депутат отметил, что в 2012 году был заключен договор между Министерством здравоохранения Украины и частной фирмой на приобретение 216 автомобилей «скорой помощи» на сумму 140 млн. грн. Согласно условиям договора, за каждый автомобиль Минздрав перечислил 649 тыс. грн.

А эксперты, как отмечается в обращении, оценили машину со всем имеющимся в ней оборудованием в 465 тыс. грн, то есть на 185 тыс. грн дешевле.

«По заключениям экономического и товароведческого исследования, проведенного Киевским научно-исследовательским институтом судебной экспертизы, при закупке машин скорой помощи Министерством здравоохранения в 2012 году государственный бюджет потерпел убытки на 56 млн. 619 тыс. 614 грн», - подчеркнул Пышный.

Депутат напомнил, что по закону об осуществлении государственных закупок, закупки должны осуществляться на принципах добросовестной конкуренции среди участников, максимальной экономии и эффективности использования средств, открытости и прозрачности на всех стадиях закупок, недискриминации участников, объективной и беспристрастной оценки предложений конкурсных торгов и предотвращения коррупционных действий и злоупотреблений.

Пышный требует от Генпрокуратуры провести проверку выполнения условий закона «О государственных закупках» при приобретении Минздравом автомобилей «скорой» у частного предприятия, взять под личный контроль осуществление досудебного расследования нерационального и неэффективного использования государственных средств Министерством здравоохранения и наличия коррупционной составляющей в действиях должностных лиц Минздрава при закупке автомобилей скорой помощи.