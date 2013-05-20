Украинские дети, победившие рак, поедут на «Игры победителей»

Дети, победившие рак, приедут из Украины на IV Всемирные детские «Игры победителей» в Москву.

Как сообщили УНИАН организаторы игр, соревнование пройдет с 14 по 16 июня. Команду Украины привезут украинские благотворительные фонды «Запорука» и «Стопрак».

«Игры победителей» - самые крупные в мире соревнования для детей, перенесших онкологические заболевания. Уже четвертый год подряд их проводит российский благотворительный фонд «Подари жизнь».

Первые игры состоялись в 2010 году на московском стадионе «Локомотив» и стали незабываемым событием для 200 детей из 8 стран. C каждым годом география стран-участниц расширяется. В играх-2013 примут участие более 400 детей в возрасте от 7 до 16 лет.

Отпраздновать победу над болезнью приедут дети из 12 стран: Германии, Венгрии, Польши, Сербии, Армении, Турции, Латвии, Болгарии, Украины, Беларуси, Хорватии и России.

Как отметила соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, «Игры победителей» – не просто спортивные соревнования, но и важный реабилитационный проект фонда. По ее словам, до недавнего времени проблема реабилитации детей, выздоровевших после онкологических или гематологических заболеваний, не была столь актуальна хотя бы потому, что выздоровевших детей, к сожалению, было немного.

«В последнее десятилетие в детской онкологии произошел настоящий прорыв – выздоравливает около 70% детей. И многим из них нужна помощь в возвращении к обычной жизни. На «Играх победителей» дети преодолевают свои страхи, знакомятся с другими ребятами, которые тоже столкнулись в своей жизни с болезнью, общаются, бегают, плавают, стреляют из лука возвращаются к нормально, детской жизни», - сказала Хаматова.

В этом году игры пройдут в комплексе ЦСКА. Торжественное открытие «Игр победителей» состоится 14 июня, в День донора крови.

Гостями игр традиционно становятся звёзды спорта, кино и музыки. Поддержать юных победителей придут российские олимпийские и параолимпийские чемпионы.