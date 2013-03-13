Сафиуллин призывает пропагандировать здоровый образ жизни

Министр молодежи и спорта Равиль Сафиуллин считает необходимым сократить рекламу алкоголя на телевидении и пропагандировать здоровый образ жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции.

«Дело в том, что если мы не будем пропагандировать здоровый образ жизни, можно выстроить сколько угодно дворцов спорта, спортплощадок - ни дети, ни взрослые ходить туда не будут. Пока мы не станем на экранах наших телевизоров ратовать за здоровый образ жизни, пока мы не будем показывать наших выдающихся спортсменов, показывать их достижения, ничего не будет», - сказал Р.Сафиуллин.

Он отметил, что на всех украинских телеканалах постоянно рекламируются алкогольные напитки, в любое время дня и ночи. По словам министра, даже три года назад на экранах телевизоров было меньше рекламы алкогольных напитков.

«А нет, чтобы показать, что есть площадка, что дети туда пошли, что это даст родителям, как человек себя будет чувствовать - никогда нет, ни на одном канале», - подчеркнул Р.Сафиуллин.

Кроме того, он отметил, что в последнее время на 6 украинских телеканалах были отменены спортивные новости.