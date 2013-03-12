Минздрав предоставит полную информацию относительно испытания лекарств на детях

В Министерстве здравоохранения через месяц готовы предоставить полную информацию о расследовании фактов относительно испытания лекарств на детях, о чем заявляют народные депутаты от оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Александр Толстанов.

Он отметил, что после вчерашнего заявления депутатов были направлены запросы в упомянутые в нем заведения относительно опровержения или подтверждения приведенных фактов.

По словам А.Толстанова, это первый шаг, а дальше Минздрав образует вместе с Академией медицинских наук общую комиссию, которая “более детально разберется в этой ситуации”, но для работы комиссии нужен “не один день”.

А.Толстанов пообещал журналистам, что через месяц будет проведен полный анализ ситуации, и об этом будут проинформированы журналисты и общественность.

Как сказал заместитель министра, по предварительной информации, в Полтавской областной детской клинической больнице действительно проводились клинические исследования препарата “Дорипенем”, и в них были задействованы двое детей. “У данных детей наблюдалась стойкая ремиссия по заболеванию”, - отметил А.Толстанов, ссылаясь на данные клиники.

Он отметил, что не может понять, об отсутствии какого аккредитационного сертификата говорится в заявлении народных депутатов.

А.Толстанов отметил, что Институт эндокринологии и обмена веществ не является заведением Минздраве, а относится к Академии медицинских наук, в то же время оттуда пришла информация о том, что в клиническом исследовании препарата “Джинтропин” приняли участие 30 пациентов с дефицитом гормонов роста на протяжении 6 месяцев.

“И на протяжении лечения никаких побочных эффектов и негативных последствий не было зафиксировано. Все дети завершили лечение с позитивным клиническим результатом - удовлетворительная прибавка в росте”, - отметил заместитель министра, ссылаясь на данные института.

При этом А.Толстанов добавил, что у 26 пациентов, которые принимали участие в испытаниях, разрешение было подписано обоими родителями, а у четырех детей - только одним из родителей, но на то время действовал приказ Минздрава, которым разрешалось предоставление разрешения одного из родителей.

А.Толстанов также заявил, что Научно-исследовательский медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава имеет аккредитационный сертификат.

“Вы же понимаете, что такие центры не могут быть неаккредитованные”, - подчеркнул он.

По словам А.Толстанова, по поводу использования вакцин против гепатита В и смерти 10 детей, о чем говорится в заявлении, уже сообщалась ранее, и в соответствии с заключениями, эти смерти никоим образом “не связаны с введением вакцины”.

А.Толстанов неоднократно отмечал на брифинге, что все препараты, о которых идет речь в заявлении народных депутатов, зарегистрированы в Украине и разрешены для использования. При этом он подчеркнул, что во всем мире проводятся клинические испытания препаратов, которые применяются в медицинской практике.

А.Толстанов отметил, что эта процедура регламентируется приказом Минздрава от 23.09.2009 № 690 о порядке проведения клинических испытаний лекарственных средств.

Как сообщал УНИАН, группа народных депутатов от оппозиции требует от генерального прокурора, председателя СБУ, вице-премьер-министра, ответственного за сферу здравоохранения, и министра внутренних дел провести проверку “многочисленных фактов противозаконных клинических испытаний сомнительных лекарственных средств на детях, а всех должностных лиц, виновных в летальных случаях в связи с применением непроверенных препаратов и вакцин, привлечь к уголовной ответственности”.

Авторами обращения является председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, заместитель председателя фракции «Батькивщина» Андрей Иванчук, народные депутаты от «Батькивщины» Павел Петренко, Александра Кужель, Максим Бурбаки, Андрей Пышный, Юрий Вознюк, Геннадий Зубко, Андрей Головко, Татьяна Донец, Лилия Гриневич и Анатолий Дирив, а также представитель ВО «Свобода» Олег Махницкий и член фракции «УДАР» Роман Романюк.

Как заявляют депутаты, в отделении детской эндокринной патологии государственного учреждения «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П.Комисаренко НАМНУ» 26 пациентов принимали участие в клинических испытаниях китайского препарата «Джинтропин» по окончании срока, определенного страховым договором, а информационные разрешения 9 пациентов, вопреки требованиям законодательства, были подписаны лишь одним из родителей, вместо обязательных двух.

В обращении говорится, что в отделении детской кардиологии Научно-исследовательского медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава при исследовании препарата «Босентан» выявлены случаи несообщения органам опеки и попечительства об участии в клиническом испытании одного из детей, а сами клинические испытания проводились без аккредитационного сертификата заведения здравоохранения.

Также, отмечают депутаты, клиническое исследование терапии препаратом «Дорипенем» в педиатрическом отделении Полтавской областной детской клинической больницы проводилось без аккредитационного сертификата почти полтора года.

“В документах также подчеркивается, что в 2012 году Министерство закупило вакцины против гепатита В ненадлежащего качества у ПАО «Фармстандарт-Биолек», следствием чего стали многочисленные летальные исходы. Лишь по официальным данным в результате применения указанной вакцины умерли более 10 детей”, - говорится в обращении оппозиции.