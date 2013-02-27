Янукович поручил создать «горячую» телефонную линию по вопросам защиты прав детей

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров создать всеукраинскую «горячую» телефонную линию по вопросам защиты семей с детьми, которая обеспечит срочное реагирование органов государственной власти и учреждений на нарушение прав детей, случаи насилия над детьми.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время расширенного заседания Кабинета министров.

«Мы не должны допустить, чтобы хоть один обездоленный или обиженный ребенок оставался один на один со своими проблемами», - сказал В.Янукович.

По его словам, из-за отсутствия связи обиженных детей со специалистами, которые могут выслушать, дать совет, привлечь необходимых специалистов для неотложной помощи, в стране постоянно происходят трагические случаи, в частности, безнаказанное издевательство ровесников, жестокое обращение родителей с детьми.