Янукович поручил создать «горячую» телефонную линию по вопросам защиты прав детей
Cлучаи насилия над детьми
Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров создать всеукраинскую «горячую» телефонную линию по вопросам защиты семей с детьми, которая обеспечит срочное реагирование органов государственной власти и учреждений на нарушение прав детей, случаи насилия над детьми.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время расширенного заседания Кабинета министров.
«Мы не должны допустить, чтобы хоть один обездоленный или обиженный ребенок оставался один на один со своими проблемами», - сказал В.Янукович.
По его словам, из-за отсутствия связи обиженных детей со специалистами, которые могут выслушать, дать совет, привлечь необходимых специалистов для неотложной помощи, в стране постоянно происходят трагические случаи, в частности, безнаказанное издевательство ровесников, жестокое обращение родителей с детьми.