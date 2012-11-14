В Украине растет количество больных диабетом – Бахтеева

В Украине растет количество больных сахарным диабетом.

Об этом в интервью УНИАН заявила народный депутат, член фракции Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

По ее словам, за последние пять лет количество больных, применяющих инсулин, в Украине увеличилось более чем на 20%.

«Ситуация в Украине очень серьезная. Количество больных сахарным диабетом в нашей стране составляет более 1 млн 226 тыс. человек. При этом количество инсулинозависимых больных сахарным диабетом сегодня составляет около 190 тыс., из них более 7,5 тыс. – дети», - отметила Т.Бахтеева.

По ее словам, средняя стоимость лечения одного больного сахарным диабетом составляет от 2,5 тыс. до 8-10 тыс. грн в год.

«Обеспечению качественными и безопасными препаратами инсулина государство обязано уделять первоочередное внимание, поскольку это жизненно необходимые лекарства, ежедневно применяемые. Поэтому ежегодно при разработке госбюджета наш комитет отстаивал и продолжает отстаивать необходимость обязательного 100% финансирования потребности в инсулине для больных диабетом. Мы постоянно держим под своим контролем этот вопрос, а также вопрос финансирования государственной программы «Сахарный диабет на 2009-2013 годы», ведь большинству больных сахарным диабетом без государственной поддержки просто не выжить», - сказала Т.Бахтеева.

Она сообщила, что в 2012 году на финансирование госпрограммы «Сахарный диабет» в госбюджете предусмотрена рекордная сумма - 536,3 млн грн, в том числе 520,7 млн грн - на сахароснижающие препараты и 20,7 млн грн - на закупку тест-систем для контроля уровня сахара в крови, а общее финансирование программы составляет 2 млрд 458,7 млн грн (из госбюджета - 20 202,0 тыс. грн, из местных бюджетов на покупку инсулинов - 387 805,8 тыс грн).

«С 2007 года закупка препаратов инсулина в Украине децентрализована. Это позволило построить более гибкую и более адекватную потребностям систему обеспечения инсулинами. Дифференцированный подход к закупкам инсулина в регионах, с учетом потребностей конкретного пациента, позволил уменьшить количество побочных реакций при применении препаратов инсулина, обращений больных с жалобами на непереносимость препарата, а также снизить показатель обращения больных сахарным диабетом в стационар», - сказала Т.Бахтеева.

По ее словам, профилактика и борьба с диабетом, заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые вызывают более 60% случаев смерти в мире и ежегодно уносят 36 млн жизней, стала приоритетным направлением новой европейской политики здравоохранения «Здоровье-2020».

«Диабет - серьезная медико-социальная проблема для всех стран мира. В настоящее время диабетом страдает каждый тринадцатый житель Земли. По данным ВООЗ и ООН, в мире - от 220 до 350 млн диабетиков. Каждый год более 3 млн диабетиков умирают от таких осложнений болезни как инфаркт, инсульт и почечная недостаточность. Большинству диабетиков - от 40 до 59 лет. Ежегодно диабетом первого типа (инсулинозависимым) заболевают 78 тысяч детей. В 2012 году мероприятия ко Всемирному дню борьбы против диабета проводятся под девизом «Диабет: защитить наше будущее». Ведь при сохранении негативной глобальной тенденции к увеличению количества больных диабетом число случаев смерти от этого заболевания к 2030 году может удвоиться», - подчеркнула Т.Бахтеева.

Справка УНИАН. Впервые Всемирный день борьбы с диабетом был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире и для координации борьбы с этим неизлечимым недугом.

Этот день отмечается ежегодно 14 ноября - в знак признания заслуг одного из открывателей инсулина Фредерика Бантинга, родившегося 14 ноября 1891 года.

Ровно 90 лет назад, в 1922 году, была начата эра инсулинотерапии, спасающей жизни миллионам больных диабетом людей.

Открытие инсулина является одним из величайших достижений медицины ХХ столетия, и в 1923 году было удостоено Нобелевской премии.

Сахарный диабет неизлечим, но благодаря инсулину удается держать эту болезнь под контролем.

Начиная с 2007 года этот день отмечается под эгидой Организации Объединенных Наций