В России сгорела тысяча домов, без крова - 2 тыс человек

В России в результате пожаров сгорело более тысячи домов, без крова остались более 2 тысяч человек.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил глава МЧС России Сергей ШОЙГУ на совещании по ситуации, сложившейся в связи с пожарами.

«У нас на этот час потеряно, уничтожено 1170 домов, без крова остались 2178 человек», - сказал С.ШОЙГУ.

По его словам, в целом по России к тушению пожаров привлечено 238 тыс. человек, 25 тыс. единиц техники, 226 воздушных судов.

Он отметил, что в Центральный и Приволжский федеральные округа переброшены силы из Уральского федерального округа.

«Сейчас мы рассматриваем вопрос о переброске сюда сил из Сибирского федерального округа», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июля, премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил о сложной ситуации в связи с пожарами в 14 регионах РФ.

По данным МЧС, в Нижегородской области России в результате лесных пожаров, перекинувшихся на жилые дома, погибло 9 человек.