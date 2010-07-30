Хмельниччина: госпитализированы гости, отравившиеся на крестинах
09:57, 30 июля 2010Страна
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В том числе и дети
В Хмельницкой области госпитализированы 18 человек, которые отравились на крестинах.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 29 июля в инфекционные отделения Летавской участковой, Чемеровской центральной районной и Хмельницкой городской больниц с признаками пищевого отравления (острый энтероколит) госпитализированы 18 человек (в том числе двое детей), которые 28 июля были на крестинах в с. Летавая и принимали пищу домашнего приготовления. Всего на крестинах было 47 человек.
Специалистами районной СЭС проводится комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
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