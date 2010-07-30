Хмельниччина: госпитализированы гости, отравившиеся на крестинах

В Хмельницкой области госпитализированы 18 человек, которые отравились на крестинах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 29 июля в инфекционные отделения Летавской участковой, Чемеровской центральной районной и Хмельницкой городской больниц с признаками пищевого отравления (острый энтероколит) госпитализированы 18 человек (в том числе двое детей), которые 28 июля были на крестинах в с. Летавая и принимали пищу домашнего приготовления. Всего на крестинах было 47 человек.

Специалистами районной СЭС проводится комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.