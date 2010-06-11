Чем опасен низкий рост

Низкой рост связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них. К таким выводам, как сообщает PhysOrg, пришли исследователи из Университета Тампере (Финляндия) в результате изучения данных о более чем 3 миллионах пациентов обоих полов.

По словам авторов исследования, обратная зависимость между ростом и риском сердечно-сосудистых заболеваний была впервые отмечена в начале 50-х годов прошлого века, после чего этой теме было посвящено более 1,5 тысяч различных исследований. Тем не менее, систематического анализа собранных благодаря этим работам данных до последнего времени не проводилось.

Для своей работы финские ученые отобрали 52 наиболее полных и масштабных исследования, в которых были задействованы более 3 миллионов мужчин и женщин. Учитывая то, что отношение между ростом и риском болезней сердца в работах описывалось по-разному, ученые решили по-новому сопоставить данные наиболее низких и наиболее рослых участников исследований.

К низкорослым были отнесены мужчины ростом до 165,4 сантиметра и женщины ростом до 153 сантиметров. В группу с высоким ростом попали мужчины выше 177,5 сантиметров и женщины выше 166,4 сантиметров.

По данным исследователей, для низкорослых участников обоих полов риск сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца, а также риск смерти от этих причин был выше приблизительно в полтора раза по сравнению с высокими мужчинами и женщинами. Для низких мужчин риск сердечно-сосудистых заболеваний был выше на 37 процентов, для женщин - на 55 процентов.

Причины выявленного соотношения по-прежнему не ясны. Как отмечает ведущий автор исследования Туула Пааянен (Tuula Paajanen), подверженность низкорослых людей болезням сердца может быть связана с недостаточным питанием или перенесенными в детстве инфекционными заболеваниями. В то же время имеются данные, которые свидетельствуют о том, что склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям в значительной мере связана с наследственностью, а не с факторами среды. Проверить эти и другие гипотезы финские ученые намерены в ходе новых исследований.

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