Тестеры косметических продуктов опасны для здоровья

11:04, 27 апреля 2010
Страна
2

Cтафилококки, стрептококки, герпес

Женщины подвергают свое здоровье огромному риску, используя косметические продукты-тестеры в магазинах с целью понять, подходит ли им, к примеру, цвет помады. К такому выводу пришла группа исследователей под руководством доктора Элизабет Брукс, профессора биологии в Медицинском колледже Джефферсона в Пенсильвании.

Она вместе с коллегами проанализировала тестеры косметических продуктов, представленных в крупных торговых сетях. Оказалось, что в каждом тестере содержалась палочка e.coli. Наибольшая концентрация бактерии наблюдалась в тестерах по субботам, когда основная масса народа идет по магазинам.

Помимо e.coli, которая вызывает колики и диарею, в отдельных случаях были обнаружены смертельно опасные стафилококки и стрептококки. Плюс, женщины, сами того не зная, могут друг другу передавать вирус герпеса.

Доктор Элизабет Брукс делает весьма неприятное заявление: "Если речь идет о наличии палочки e.coli в косметике, значит, кто-то не помыл после посещения уборной руки и влез грязным пальцем в помаду. Помните об этом".

Данное исследование является продолжением предыдущего, результаты которого были просто шокирующие. Тогда ученые выяснили, что большинство женщин хранят просроченную косметику очень долго, поэтому ее поражают опасные бактерии.

medkarta.com

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter