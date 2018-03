При ожирении уменьшается объем мозга и развивается слабоумие

Гены, отвечающие за набор лишнего веса, к преклонным годам жизни человека также негативно сказываются на объеме и работе отдельных областей головного мозга, что увеличивает вероятность развития проблем памяти и слабоумия, сообщается в статье исследователей, опубликованной во вторник в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

То, что люди, набирающие к 70-80 годам жизни лишние килограммы, имеют и меньший объем мозга, было известно и ранее, однако до сих пор физиологи были склонны объяснять это явление меньшим просветом кровеносных сосудов у толстых людей, из-за которого снижается приток крови к клеткам мозга, что и приводит к их преждевременной гибели.

Команда Пола Томпсона (Paul Thompson) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе впервые показала, что на самом деле уменьшение объема головного мозга у людей с лишним весом вызвано прямым воздействием гена, отвечающего за дополнительные килограммы.

Речь идет о гене FTO, имеющемся у половины людей европейского и западно-африканского происхождения. Он повышает риск развития ожирения по сравнению с людьми, его не имеющими, в среднем на 67%. Считается, что этот ген принимает участие в процессах метаболизма и хранения жировой ткани.

В своей работе команда Томпсона изучила данные компьютерного сканирования головного мозга 206 здоровых людей в возрасте от 70 до 80 лет. В результате этого анализа ученые установили, что люди, ДНК которых несет на себе одну копию гена FTO, имеют в среднем на 8% меньшую по объему лобную долю головного мозга и на 12% - затылочную, по сравнению с индивидуумами, такого гена не имеющими.

Участники проведенного исследования не имели умственных проблем. Тем не менее, упомянутые области головного мозга являются важными для восприятия информации и принятия решений людьми, поэтому уменьшение их объема может привести к развитию слабоумия и проблем с памятью.

Томсон уверен, что несмотря на вероятность непрямого воздействия FTO на мозг человека через ожирение и закупорку сосудов, он все же наносит и прямой вред нейронам, так как этот ген активно задействован в работе самих тканей мозга.

