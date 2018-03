Две чашки кофе в день помогают защитить печень

Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С, потребляющие больше, чем 308 мг кофеина в день, могут быть защищены от фиброза печени. Суточное количество кофеина для такого положительного эффекта равноценно двум чашкам обычного кофе. Другие источники кофеина не обладают такими терапевтическими свойствами, утверждают медики National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases /NIDDK, США/.

Фиброз – это вторая стадия заболевания печени, характеризующаяся дисфункцией органа из-за накопившейся соединительной ткани. Ранее учёные предполагали, что потребление кофе позволяет снизить риск болезней печени, включая рак и осложнения цирроза. Пока неясно, сам напиток или кофеин в его составе дают замеченный положительный эффект.

В течение двух лет гепатологи рассматривали уровни потребления различных источников кофеина группой из 177 пациентов, большинство из которых имели диагностированный гепатит С. Среди различных видов чая, какао, горячего шоколада, шоколадных конфет, других напитков и продуктов, содержащих кофеин, только кофе показал защитные свойства против фиброза печени. С каждым повышением потребления кофеина на 67 мг /около полчашки кофе/ зафиксировано 14-процентное снижение риска фиброза. Врачи подсчитали, что для наилучшего эффекта надо выпивать две чашки кофе ежедневно.

