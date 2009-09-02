Народная медицина изобилует советами лечения ног, которые в основном направлены на уменьшение отеков и улучшение питания кожи. К сожалению, в большинстве случаев, это помогает лишь на самых начальных этапах заболевания. А ведь ранние проявления болезни – это «золотая» пора для ее своевременного, правильного и полного лечения. Как обидно, что почти в 95% случаев этот момент бывает упущен!

Прежде чем начать лечение ног, опробовать новый крем или записаться на массаж, надо спросить себя: «А не пора ли к специалисту?» Ведь чем раньше начато обследование и установлена истинная причина «тяжелых» ног, тем больше шансов поскорее начать лечение основного заболевания и этим предотвратить развитие серьезных осложнений. Лечение варикоза – не исключение.

Программа «Синдром тяжелых ног» – это комплексное обследование, которое учитывает все возможные причины развития болезни.

Помимо исследований внутренних органов и лабораторных анализов в обязательном порядке проводится ультразвуковое сканирование артерий и вен нижних конечностей. При этом исследовании врач может выявить атеросклеротическое поражение артерий, определить степень сужения просвета сосуда, выявить участки «закупорки» артерий.

Ангиосканирование позволяет визуализировать вены (поверхностные и глубокие) на всем их протяжении, определить степень «закупорки» вены, диагностировать тромбофлебит, выявить наличие такого грозного осложнения, как «флоттирующий тромбоз», при котором высока вероятность отрыва тромба с развитием эмболии легочной артерии.

Проводится исследование эндокринной системы, отвечающей за регуляцию уровня кальция. Ведь недостаток кальция в крови восполняется за счет костей и зубов, что может привести к тяжелому остеопорозу, болям в мышцах и суставах. Судороги ног – это тоже одно из проявлений недостатка кальция.

Также необходимо ультразвуковое исследование органов малого таза (матка, яичники) и предстательной железы (у мужчин). УЗИ позволяет исключить заболевания этих органов, потому что их увеличение может привести к сдавлению крупных сосудов, отвечающих за кровообращение нижних конечностей.

Анализ крови на неспецифические факторы воспаления поможет врачу выявить наличие воспалительных процессов в венах (флебит и тромбофлебит) и артериях (артериит).

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