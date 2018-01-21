Вспышка кори в Украине: в МОЗ назвали противопоказания к вакцинации

11:36, 21 января 2018
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По мировым стандартам, легкие простуды с температурой до 38°С не являются такими противопоказаниями.

Иллюстрация REUTERS

Министерство здравоохранения Украины обнародовало противопоказания к вакцинации против кори.

Как сообщил МОЗ на своей странице в Facebook, в соответствии с мировыми стандартами легкие простуды с температурой до 38°С не являются такими противопоказаниями.

К противопоказаниям относятся: острые заболевания, при которых наблюдается температура выше 38,5°С; беременность; аллергия на составляющие вакцины; заболевания и состояния организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться.

Также отмечается, что при наличии временных противопоказаний ребенок получает так называемое медотвод от прививок. Но в дальнейшем пропущенные прививки нужно наверстать.

Как сообщал УНИАН, за две недели 2018 года корью в Украине заболели 1285 человек.

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Теги: #корь в Украине#вакцинация против кори
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