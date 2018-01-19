За две недели 2018 года корью в Украине заболели 1285 человек

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что за две недели 2018 года корью в Украине заболело 1285 взрослых и детей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"В течение 2017 года было зарегистрировано в Украине 4 тыс. 782 случая кори. И за две недели 2018 года уже заболело 1285 взрослых и детей", - сообщила министр.

В 2018 году, отметила она, больше всего случаев было зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 275, Черновицкой - 274, Закарпатской - 194, Одесской - 157, а в Киеве - 84.

По мнению Супрун, такая ситуация в Украине произошла в связи с тем, что в последние годы охват вакцинацией от кори было ниже 50%.

В то же время, по словам Супрун, с более чем 1 млн 300 тыс. вакцинированных в последний год не было ни одного смертельного случая.