Замена схем АРВ-лечения может привести к распространению в Украине резистентных форм ВИЧ-инфекции.

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Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН президент Восточноевропейского и Центрального объединения людей, живущих с ВИЧ-инфекцией (ECUO), Владимир Жовтяк, ссылаясь на результаты социологического исследования «Доступ людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, к медицинским и социальным услугам».

По его словам, в Украине есть тенденция к замене схемы антиретровирусной терапии (АРВ-терапии) без согласия пациента.

«Исследование показало, что для 21% пациентов были заменены схемы лечения без их согласия. При этом сами пациенты не понимали причин и пользы изменения АРВ-терапии. Они также были обеспокоены, как это повлияет на их здоровье. Более 30% пациентов с ВИЧ жаловались, что изменение лечения привело к ухудшению их самочувствия. В то же время 68% пациентов заявляют о приверженности АРВ-терапии, и лишь 17% считают, что она скорее вредна, чем полезна. Если же человеку стало хуже, он может просто покинуть лечение и распространять дальше ВИЧ-инфекцию», - сказал Жовтяк.

Он подчеркнул, что изменения в лечении происходят из-за задержки государственных закупок лекарств или замены лекарственного препарата старым.

«Это очень опасно, потому что приводит к возникновению и распространению новых резистентных (устойчивых к лекарственным препаратам) форм ВИЧ-инфекции. Мы предполагаем, что проблема замены АРВ-терапии могла коснуться более 15 тысч ВИЧ-инфицированных людей в Украине. Это ставит под угрозу все достижения Украины в сфере борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа», - сказал Жовтяк.

Он подчеркнул, что также существует проблема формирования расположенности к лечению.

«За последние 6 месяцев треть опрошенных пропускали прием препаратов, из них 33% - более 4 раз. Обычно, пропуски в приеме АРВ-препаратов возникают как результат решения пациента. Оно несогласовано с врачом и часто является следствием плохого самочувствия, как считает пациент, обусловленного побочными эффектами лекарственных препаратов», - отметил эксперт.

*** Исследование «Доступ людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, к медицинским и социальным услуга» было проведено в мае-июне 2017 в 9 областях Украины по инициативе ECUO.

В рамках исследования опрошено 449 человек, которые знают о своем ВИЧ-статусе не менее года.

Целью исследования было определение барьеров в получении людьми, живущими с ВИЧ, медицинских и социальных услуг, а также оценка соблюдения ключевых прав пациентов в различных лечебно-профилактических учреждениях и удовлетворенности ЛЖВ медицинской и немедицинской помощью.