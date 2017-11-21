Новые АРВ-препараты помогут преодолеть эпидемию ВИЧ/СПИДа в мире - эксперты

По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД, к июню этого года около 21 млн человек во всем мире получали антиретровирусные препараты (АРВ). Причем за последние пять лет показатель охвата АРВ-терапией увеличился примерно в два раза, пишет Reuters.

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Разработка новых антиретровирусных препаратов и использование технологий для ранней диагностики являются основополагающими факторами для борьбы с ВИЧ-инфекцией. Именно развитие этих направлений позволит к 2030 году перестать рассматривать ВИЧ/СПИД как угрозу общественному здоровью, говорится в отчете UNAIDS.

В отчете UNAIDS отмечается, что наибольший прогресс в охвате терапией наблюдается в восточной и южной частях Африки – регионах, больше всего подверженных распространению ВИЧ-инфекции.

Сейчас на востоке и юге Африки около 60% ВИЧ-инфицированных проходит необходимое лечение. ЮАР добилась наиболее впечатляющих результатов – в стране АРВ-препараты получают 4,2 млн пациентов. На втором месте по охвату терапией находится Индия, третье и четвертое места занимают Мозамбик и Кения соответственно.

Повышение доступности антиретровирусных препаратов позволило на 48% снизить смертность от СПИД (с 1,9 млн в 2005-м до 1 млн в 2016-м), подчеркивают эксперты.