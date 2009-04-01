Религиозные организации зомбируют население Украины
До каких пор это будет продолжаться?
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО обеспокоен деятельностью религиозных организаций, которые применяют психологические средства влияния на сознание людей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе М.Томенко, об этом он заявил сегодня во время своего выступления на утреннем заседании Верховной Рады.
М.Томенко объяснил, что в последнее время приобретают массовый характер мероприятия, которые проводятся под эгидой многообразных религиозных организаций, где вопреки действующему законодательству применяются средства психологического и психотерапевтического влияний (в частности, гипноз и внушение) на сознание большого количества людей.
В своем выступлении М.Томенко отметил, что кроме того, что такие действия имеют противоправный характер, в нарушение закона осуществляется их телевизионная трансляция. Да, 9 марта с.г. на муниципальном телевизионном канале «Киев» транслировалась передача к 15-летию церкви Сандея АДЕЛАДЖИ «Посольство благословенного царства Божьего для всех народов», которая имела признаки психологического влияния на сознание граждан, особенно детей и подростков.
К сожалению, подобная практика распространяется по всей Украины. Да, 30 марта с.г. газета «Комсомольская правда в Украине» опубликовала материал «В Донецке изгоняли дьявола и предлагали вступить в антикризисные отношения с Богом», где освещаются факты незаконного психологического влияния на массовую аудиторию, совершенные представителями Протестантской церкви Украины под руководством Сергея ЯКОВЛЕВА.
«Убежден, данные мероприятия несут в себе большую угрозу для психического здоровья граждан Украины, особенно в период сложной экономической ситуации, и должны жестко контролироваться соответствующими государственными органами», - отметил вице-спикер.
М.Томенко направил депутатский запрос к Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел с просьбой выучить ситуацию со случаями психологического и психотерапевтического влияний на массовую аудиторию и принять меры к предупреждению их проведения, а особенно трансляции в СМИ.
Заместитель председателя ВР также направил письма Чрезвычайному и Полномочному Послу Соединенных Штатов Америки в Украине Вильяму ТЕЙЛОРУ и Чрезвычайному и Полномочному Послу Государства Израиль в Украине Зини КАЛАЙ-КЛАЙТМАНУ с просьбой подтвердить или опровергнуть озвученную С.Аделаджею информацию о факте консультирования им руководства их государств, поскольку на официальном сайте религиозной организации «Церковь Посольства благословенного царства Божьего для всех народов» была размещена информация: «Среди тех, кого консультирует Сандей, – главы правительств Европы, США, Израиля, Индонезии, Австралии и Нигерии».