Религиозные организации зомбируют население Украины

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО обеспокоен деятельностью религиозных организаций, которые применяют психологические средства влияния на сознание людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе М.Томенко, об этом он заявил сегодня во время своего выступления на утреннем заседании Верховной Рады.

М.Томенко объяснил, что в последнее время приобретают массовый характер мероприятия, которые проводятся под эгидой многообразных религиозных организаций, где вопреки действующему законодательству применяются средства психологического и психотерапевтического влияний (в частности, гипноз и внушение) на сознание большого количества людей.

В своем выступлении М.Томенко отметил, что кроме того, что такие действия имеют противоправный характер, в нарушение закона осуществляется их телевизионная трансляция. Да, 9 марта с.г. на муниципальном телевизионном канале «Киев» транслировалась передача к 15-летию церкви Сандея АДЕЛАДЖИ «Посольство благословенного царства Божьего для всех народов», которая имела признаки психологического влияния на сознание граждан, особенно детей и подростков.

К сожалению, подобная практика распространяется по всей Украины. Да, 30 марта с.г. газета «Комсомольская правда в Украине» опубликовала материал «В Донецке изгоняли дьявола и предлагали вступить в антикризисные отношения с Богом», где освещаются факты незаконного психологического влияния на массовую аудиторию, совершенные представителями Протестантской церкви Украины под руководством Сергея ЯКОВЛЕВА.

«Убежден, данные мероприятия несут в себе большую угрозу для психического здоровья граждан Украины, особенно в период сложной экономической ситуации, и должны жестко контролироваться соответствующими государственными органами», - отметил вице-спикер.

М.Томенко направил депутатский запрос к Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел с просьбой выучить ситуацию со случаями психологического и психотерапевтического влияний на массовую аудиторию и принять меры к предупреждению их проведения, а особенно трансляции в СМИ.

Заместитель председателя ВР также направил письма Чрезвычайному и Полномочному Послу Соединенных Штатов Америки в Украине Вильяму ТЕЙЛОРУ и Чрезвычайному и Полномочному Послу Государства Израиль в Украине Зини КАЛАЙ-КЛАЙТМАНУ с просьбой подтвердить или опровергнуть озвученную С.Аделаджею информацию о факте консультирования им руководства их государств, поскольку на официальном сайте религиозной организации «Церковь Посольства благословенного царства Божьего для всех народов» была размещена информация: «Среди тех, кого консультирует Сандей, – главы правительств Европы, США, Израиля, Индонезии, Австралии и Нигерии».