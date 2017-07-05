Более 20% украинцев признали существование дискриминации по состоянию здоровья

Несмотря на заявленную неприемлемость дискриминационных практик, общая готовность украинцев одобрить и поддержать дискриминацию определенных групп людей оказалась высокой.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования "Что украинцы знают и думают о правах человека", которые представила директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина на международной конференции "Права человека в Украине: точка отсчета".

"Так, 66% опрошенных согласны с тем, что права наркозависимых могут быть ограниченными, почти 53% поддерживают возможность ограничения прав бывших осужденных, на третьем месте оказались "олигархи" и люди с непопулярными политическими взглядами, например, те, кто поддерживают российскую агрессию (52% и 50%, соответственно), также значительная часть опрошенных респондентов допускает ограничение прав ромов и представителей ЛГБТ-сообщества (47% и 46%, соответственно). Наименее негативное отношение демонстрируется в отношении переселенцев с неподконтрольной территории Донбасса и безработных", - отметила социолог.

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Также она сообщила, что положительным является то, что подавляющее большинство украинцев (67%) высказались против содержания осужденных в плохих условиях и только 17% считают содержание в таких условиях вполне допустимым и даже справедливым.

В то же время наличие проблемы дискриминации в обществе отметили более половины опрошенных украинцев (около 60%). 40% респондентов заявили, что лично столкнулись с проявлениями дискриминации.

Чаще всего упоминались возрастная дискриминация (о ее существовании говорили около 37% опрошенных) и дискриминация людей с инвалидностью (около 33%). Еще от 1/4 до 1/5 опрошенных заявили о наличии дискриминации по имущественному положению, по признаку сексуальной ориентации, по полу, по состоянию здоровья и по политическим взглядам.