75% внутренне перемещенных лиц относятся к социально уязвимым группам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. М.В.Птухи НАН Украины, аналитик Анна Гвелесиани, представляя результаты исследования "Положение внутренне перемещенных лиц и их интеграция в принимающие общины".

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"По результатам исследования, которое проводила Международная организация по миграции в сотрудничестве с Украинским центром социальных реформ, ключевыми проблемами для внутренне перемещенных лиц являются занятость, низкий уровень благосостояния и обеспеченность жильем. Лишь 52% трудоспособных переселенцев (из числа тех, кто работал до переселения) смогли найти работу на новом месте. Это очень низкий показатель", - сказала Гвелесиани.

По ее словам, основными барьерами при трудоустройстве являются возрастные ограничения. "Очень часто бывают необоснованные отказы работодателя из-за статуса внутренне перемещенных лиц: работодатель думает, что переселенцы захотят вернуться, и очень редко нанимает таких людей. В то же время центры занятости работают неэффективно. Отсутствуют специальные программы трудоустройства переселенцев. Слишком низкий уровень зарплат на тех вакансиях, которые предлагают центры занятости", - отметила эксперт.

В свою очередь Римма Филь - координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова, отметила, что за 2 года работы Гуманитарный штаб отправил на Донбасс 5 660 фур с продуктами.

"За это время в логистические центры штаба доставлено более 113 тысяч тонн продуктов. Работа построена системно, чтобы помощь людям выдавали во время и в максимально комфортных для них условиях. Каждый месяц получают продуктовые наборы 400 тысяч людей преклонного возраста, инвалидов, одиноких родителей и еще 8 социально незащищенных категорий. По состоянию на 21 сентября 2016 года, штаб Ахметова вылал 9 млн 734 тысяч наборов выживания по двум сторонам линии соприкосновения", - сказала Филь.