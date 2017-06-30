На медицинское обеспечение ВСУ в этом году запланировано 327 млн грн - Минобороны

В этом году на медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины запланировано почти 327 млн грн, что на 70 млн грн больше, чем в прошлом году.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

«Из этих средств 205 млн грн будут направлены на закупку медикаментов и 93 млн грн - на закупку медицинского оборудования» - уточнил Гуцуляк.

По его информации, с начала года Минобороны Украины получило и использовало на оплату медикаментов для военнослужащих более 100 млн грн.

Также спикер сообщил, что для усиления эвакуационно-медицинского обеспечения войск в районе проведения АТО в оперативное распоряжение командования подразделений введены 11 мобильных лекарственных и лечебно-сестринских бригад. С целью приближения квалифицированной помощи к переднему краю развернуты 4 мобильных госпиталя.

По словам Гуцуляка, медицинская эвакуация раненых в военные и гражданские лечебные учреждения осуществляется с помощью санитарно-автомобильного и железнодорожного транспорта. Также к эвакуации привлекаются вертолеты МИ-8, санитарный самолет АН-26 и самолеты транспортной авиации АН-148.

«В этом году вертолетами из района боевых действий были эвакуированы более 500 военнослужащих, санитарным самолетом - около 350. С начала проведения АТО самолетом АН-26 эвакуировано более 3600 раненых и больных военнослужащих, еще более 1600 воинов перевезены самолетами транспортной авиации», - сообщил пресс-секретарь.