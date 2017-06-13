За время АТО погибли 38 медиков, более 200 ранены - Минобороны

С начала проведения АТО в Донецкой и Луганской областях погибли 38 медиков, более 200 ранены.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил и.о. начальника Центрального медицинского управления - начальник медицинской службы ВСУ Александр Лабунец.

"К сожалению, не все военные медики вернулись - за все время проведения антитеррористической операции погибли 38 военнослужащих-медиков, из них 18 врачей и медицинских сестер, более 200 получили ранения", - сказал Лабунец.