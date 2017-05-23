Дети с особыми потребностями получили право на образование во всех учебных заведениях

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об образовании» относительно особенностей доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам» (№ 6437), внесенный президентом Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 297 из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом определено, что граждане с особыми образовательными потребностями, то есть лица, которые нуждаются в дополнительной постоянной или временной поддержке в образовательном процессе, имеют право на образование во всех учебных заведениях, в том числе на бесплатное образование в государственных и коммунальных учебных заведениях. При этом это право обеспечивается также дистанционно и индивидуально.

Представитель президента в ВР, народный депутат Ирина Луценко заявила, что «на сегодняшний день в Украине около 10% детей нуждаются в реализации такого права при учете их образовательных потребностей».

По ее словам, «финансирование мер, предусмотренных этим законопроектом, будет происходить за средства субвенции из государственного бюджета, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством».

Также законом предусмотрена доступность для лиц с особыми образовательными потребностями образовательных услуг, в том числе инклюзивного обучения, по месту жительства.

Лицам с особыми образовательными потребностями обеспечивается право на обучение с помощью наиболее доступных для таких лиц языков, методов и способов общения, в частности, обучения на языке жестов, шрифтом Брайля.

Предусмотрено обеспечение учащихся с особыми образовательными потребностями доставки до мест учебы школьными автобусами, приспособленными для перевозки детей, которые перемещаются на креслах колесных.

Для получения общего среднего образования создаются вечерние (сменные) школы, инклюзивные и/или специальные классы для обучения лиц с особыми образовательными потребностями, а также классы, группы по очной, заочной, дистанционной форме обучения при общеобразовательных школах.

Общеобразовательные учебные заведения на основании письменного обращения лица с особыми образовательными потребностями, его родителей или законных представителей образуют инклюзивные и/или специальные классы для обучения лиц с особыми образовательными потребностями.

Профессиональная подготовка или переподготовка лиц с особыми образовательными потребностями в профессионально-технических учебных заведениях осуществляется за счет бюджетных средств в пределах объема государственного заказа с учетом медицинских показаний и противопоказаний для дальнейшей трудовой деятельности.

Законом разрешается дистанционная без отрыва от производства подготовка специалистов в высших учебных заведениях.

Определено, что инклюзивное обучение – это система образовательных услуг, обеспечивающая реализацию права на образование лиц с особыми образовательными потребностями и их социализацию и интеграцию в общество.