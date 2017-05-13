Гриневич пообещала, что интернаты для детей с особыми потребностями пока не будут ликвидировать

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что интернаты для детей с особыми потребностями не будут отменены, пока инклюзия не станет качественной и доступной.

Читайте такжеВ парламент подан законопроект по инклюзивному образованию детей с особыми потребностями

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, об этом глава ведомства сказала на пресс-конференции, состоявшейся в рамках ее рабочей поездки на Львовщину.

«Интернаты для детей с особыми потребностями не будут отменены, пока инклюзия не станет качественной и доступной. Мы должны обеспечить определенный уровень для обучения этих детей, и родители имеют право убедиться, созданы ли необходимые для их ребенка условия», - сказала она.

Как отметила Гриневич, опыт передовых стран свидетельствует, что присутствие в классе детей с особыми потребностями «оздоравливает моральный климат» в классе.

Вместе с тем министр считает, что деньги на содержание интернатов для детей из малообеспеченных семей целесообразнее направить в семьи.

При этом, добавила она, интернаты для одаренных детей, где в основном учатся дети старшего возраста, должны не только сохраниться, но и развиваться в дальнейшем.

«Эти интернаты – прообраз профильных старших школ. В них собирают талантливую молодежь со всей страны, в частности, тех детей, которые проживают в сельской местности и не имеют другого шанса получить хорошее образование», – объяснила Гриневич.