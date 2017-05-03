Минздрав разрешил больницам самостоятельно создавать макет истории болезни

Министерство здравоохранения Украины обратилось к структурным подразделениям по вопросам здравоохранения с разъяснением о том, что каждое лечебное заведение имеет право создавать собственный "дизайн-макет" истории болезни.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Приказом Министерства здравоохранения № 110 от 14 февраля 2012 года, зарегистрированного в Министерстве юстиции 28 апреля 2012 года под № 661/20974, утверждены формы первичной учетной документации и инструкции по их заполнению и дано поручение министру здравоохранения Автономной Республики Крым, начальникам управлений (главных управлений) охраны здоровья областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, руководителям других центральных органов исполнительной власти, в сфере управления которых находятся заведения здравоохранения, обеспечить введение указанных учетных форм и инструкций по их заполнению", - говорится в сообщении.

Минздрав Украины отмечает, что дизайн-макет бланков форм первичной учетной документации, в частности медицинской карты стационарного больного (форма № 003/о), листа врачебных назначений (форма № 003-4/о), карты пациента, который выбыл из стационара (форма 066/о), не является обязательным к воспроизводству и предусматривает возможность видоизменения внешнего вида полей заполнения без изменения очередности пунктов. Утверждение форм первичной учетной документации и инструкций по их заполнению предполагает установление требований относительно наименования пунктов и их очередности на бланке, а не требований к макету соответствующего бланка.

Отмечается также, что ведомство не возражает против изготовления бланков форм первичной учетной документации структурными подразделениями по вопросам здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций и/или заведениями здравоохранения по макетам и форматом, которые являются удобными в использовании для врачей и пациентов. Размер и количество полей для заполнения и страницы могут быть изменены, исходя из необходимости внесения определенного объема информации.

В Минздраве обратили внимание, что пунктом 27 инструкции по заполнению формы первичной учетной документации № 003/о «Медицинская карта стационарного больного №» предусмотрены требования относительно содержания врачебных записей о состоянии здоровья пациента и частоты заполнения дневников, исходя из клинической необходимости.

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Кроме того, ведомство отмечает, что инструкцией по заполнению выписки из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного (форма № 027/о) предусмотрен исчерпывающий перечень информации, которая должна быть внесена до выписки. «Несмотря на это, информируем, что допустимым является внесение только той информации, которая будет иметь смысл для дальнейшего лечения или наблюдения пациента и предназначена для взаимообмена необходимой информацией амбулаторно-поликлинических и стационарных заведений здравоохранения в отношении состояния здоровья пациента», - подчеркнули в министерстве.

Также Минздрав отмечает, что все поля бланков форм первичной учетной документации допустимо заполнять как от руки, так и в печатном виде при условии соблюдения соответствующих инструкций по их заполнению. При этом обращается внимание на то, что согласно указанным инструкциям, записи ведутся четко и разборчиво подробно с указанием дат назначения и отмены лекарственных средств и заверяются подписью лечащего врача.