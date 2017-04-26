Детям-чернобыльцам увеличен размер выплаты на питание

Кабинет министров Украины вдвое увеличил компенсационные выплаты на питание детям, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

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Соответствующее решение было принято правительством на заседании в среду.

«Речь идет об увеличении размера компенсационных выплат по питанию пострадавшим детям вследствие Чернобыльской катастрофы, предлагаем эти выплаты увеличить вдвое», - сказал министр социальной политики Андрей Рева.

В частности, согласно постановлению, с 1 апреля 2017 года ежемесячная денежная компенсация на детей, которые учатся в школах, профтехучилищах, колледжах, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также детей, эвакуированных из зоны отчуждения, детей, которые стали инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы и не питаются в столовых своих учебных заведений, а также за дни, когда они учебные заведения не посещали, составит: для детей в возрасте 6-10 лет – 360 грн, 11-14 лет – 370 грн, 15-18 лет – 380 грн.

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая за всю историю техногенная катастрофа - разрушение четвёртого энергоблока. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.