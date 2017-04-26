Япония продолжит помогать Житомирщине специальным медицинским оборудованием

Япония в этом году и в ближайшие годы продолжит помогать Житомирщине специальным медицинским оборудованием.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня вечером посол Японии в Украине Шигеки Суми в пресс-центре Житомирского городского совета.

«В этом году Япония продолжит помогать Житомирской области специальным медицинским оборудованием», - сказал посол.

На встрече также прозвучало, что уже в начале мая этого года Житомирская область получит от Японии очередную партию специального медицинского оборудования.

Оборудование будет передано прежде всего в те районы Житомирской области, которые больше всего пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС.

В свою очередь, присутствующий на встрече вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко отметил, что Япония является надежным партнером Украины. «Правительство Японии после аварии на ЧАЭС постоянно помогает Украине медицинским оборудованием, гуманитарной помощью, средствами. Сейчас в Житомире есть эндоскопическое оборудование, переданное правительством Японии Житомирской областной больнице, в ближайшее время состоится его запуск», - сказал Зубко.

Так, уточнил он, к Международному дню памяти Чернобыля в Житомирской областной клинической больнице будут установлены видеоэндоскопические системы в рамках японского грантового проекта «Предоставление медицинского оборудования для обеспечения нужд людей, пострадавших от аварии на ЧАЭС».

На встрече с участием руководства Житомирской области присутствующим напомнили, что японцы уже длительное время предоставляют Житомирской области помощь лекарствами и оборудованием.

Так, Япония через ассоциации «Чернобыль-Тюбу», начиная с 1990 года, уже предоставила миллионы долларов лечебным учреждениям Житомирской области, ликвидаторам аварии на ЧАЭС, инвалидам-чернобыльцам и, в частности, Народичскому району, который наиболее пострадал от аварии на ЧАЭС.

Как сообщал УНИАН, всего с марта 2014 года Япония предоставила Украине финансовую поддержку для стабилизации и стимулирования реформ в стране на общую сумму 1,86 млрд долл. США.