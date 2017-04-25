С 28 апреля украинские врачи смогут официально лечить по международным протоколам

С 28 апреля в Украине вводятся международные клинические протоколы лечения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции министр юстиции Украины Павел Петренко.

Он подчеркнул, что отныне украинские врачи смогут официально придерживаться в своей практике международных клинических протоколов лечения.

«Во исполнение поручения правительства вчера зарегистрировано решение Минздрава о внедрении новых стандартов клинических протоколов. Оно вступит в силу уже в эту пятницу, 28 апреля, после публикации. Это очень мощный шаг, чтобы убрать советчину из украинского правового поля. Советчина в том, что нас лечили по советскому стандарту, нам навязывали советские стандарты во многих сферах жизни, в частности, и в вопросах медицины, которой фактически в Украине полноценной нет. То, что Минздрав начал реформу системы медицины, это огромный шаг вперед», - сказал Петренко.

Он пообещал, что Министерство юстиции будет поддерживать партнеров из Министерства здравоохранения во всех реформах медицины.

«В ходе работы над данным документом было много обращений относительно того, что невозможно применять в Украине клинические протоколы ЕС, США, Японии и других цивилизованных стран, потому что медицина остановится и пациентов нельзя будет лечить по этим протоколам. Но мы заняли общую с коллегами принципиальную позицию. Это историческое решение, когда на территории Украины будут применяться ведущие клинические протоколы по лечению, которые применяются в цивилизованных странах мира», - отметил Петренко.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский подчеркнул, что приказ Минздрава о введении западных протоколов является разрешительным.

«Мы разрешаем грамотному, читающему врачу внедрять и применять международные стандарты лечения. Приказ не запрещает, не отменяет, он разрешает. Мы признаем тем самым доказательную медицину, медицину Европы, Америки, Австралии. Этот приказ является своеобразной защитой для грамотного врача, который будет иметь возможность применять международные протоколы. До сих пор такого права не было. Несмотря на прогресс западной медицины, наш врач был вынужден выполнять протоколы украинские, которые зачастую содержали и коррупционные составляющие и элементы средневековья, предрассудки и несовершенства постсоветской медицины», - сказал Линчевский.

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Он акцентировал, что данный приказ будет защищать прогрессивных врачей, которые внедряют лучшие международные знания и практики в Украине.

«Принятие этого приказа позволяет начать изменение системы здравоохранения под нужды пациента, а не наоборот. До этого рабочие группы могли взять определенную клиническую установку и адаптировать под украинские реалии, они защищали собственно систему. Мы, признавая западную медицину, доказательную базу, начинаем изменять систему под потребности пациентов, опираясь на истинную науку. От этих изменений выиграет прежде всего пациент, получая помощь по западным стандартам», - подчеркнул Линчевский.