После внедрения медицинских реформ в Украине значительно возрастет количество частных больниц

После внедрения реформы финансирования, место частной медицины в общей системе здравоохранения существенно возрастет, сообщили УНИАН в Минздраве.

Как заявил во время бизнес-форума «Частная медицина в Украине-2017» заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, закон по автономизации медучреждений и внесение в Верховную Раду пакета законопроектов, которые позволят перейти на новую модель финансирования отрасли..

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«Это даст возможность пациенту пойти в заведение любой формы собственности – государственной, коммунальной, частной, ведомственной, -- где оказывается медицинская услуга через систему национального медицинского страхования. Впервые в стране вместо пустой декларации о «бесплатной медицине», будет прописано сколько стоит каждая конкретная медицинская услуга, которая будет покрываться из государственного бюджета, а что будет подлежать сооплате гражданина. В части услуг, где говорится о сооплате гражданина, частная медицина и частное страхование найдут своего заказчика», - считает Ковтонюк.

Он подчеркнул, что сегодня частный рынок и частный инвестор "были зажаты бюджетными ограничениями, ДБНами, СанПіНами и не могли раскрыть весь свой потенциал, но теперь частной медицине будет гораздо больше места в общей системе здравоохранения".

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По мнению Ковтонюка, реформа больно ударит по сегодняшний «бизнес-модели» государственных медицинских заведений и серьезно повлияет на бизнес-модели частных - речь идет "о работе с большим государственным заказом, хотя и по тарифам значительно скромнее, чем те, что существуют в частных медучреждениях".