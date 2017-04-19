Отчет штаба Ахметова: помощь людям, травмированным войной на Донбассе, будет продолжаться

За 2,5 года работы Штаб Рината Ахметова стал самой крупной гуманитарной миссией, оказывающей помощь на Востоке Украины: было выдано более 11,7 млн продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения.

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Как передает корреспондент УНИАН, в ходе мероприятия было подчеркнуто, что штаб спас более 1 млн 139 тысяч человеческих жизней.

В 2016 году штаб Ахметова выдал 4 287 759 "взрослых" продуктовых наборов, в т.ч. бригады мобильной выдачи доставили – 185 379 наборов, адресная доставка продуктов одиноким и тяжелобольным пенсионерам и инвалидам – 23 402 наборов. Выдано"детских" продуктовых наборов – 368 211.

Адресную помощь оказано 16 651 человек: в т.ч. сложное лечение и операции – 2666 человек, реабилитация раненых детей – 58, лекарства детям – 1525 наборов.

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По словам координатора штаба Риммы Филь, создание гуманитарного штаба, который бы помогал самым незащищенным жителям Донбасса, пострадавшим вследствие военных действия - личная инициатива Рината Ахметова.

"Ринат Ахметов принял решение помочь землякам выжить в условиях войны. За время конфликта штаб стал самой крупной гуманитарной миссией, работающей на Востоке Украины. Это уникальный случай в истории, у нас нет свидетельств о подобных фактах, о подобных масштабах помощи. Наш отчет о работе за 2016 год мы назвали «Свидетельства очевидцев». Это сотни тысяч историй людей, которые выживают в условиях войны, истории волонтеров, всех тех, кто сам это пережил и переживает», – сказала Филь.

Директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Александр Вишняков акцентировал, что в 2016 году помощь штаба приобрела беспрецедентные масштабы: ее получали регулярно более полумиллиона людей.

"70% из получивших нашу помощь – это пожилые люди, одинокие мамы з детьми до 3-х лет, инвалиды. Мы помогали тем, для кого наши наборы стали средством выживания. Каждый получивший помощь – жертва конфликта на Донбассе. Для нас было важно, чтобы помощь выдавалась регулярно. Часто гуманитарная помощь составляла весь рацион таких людей", - отметил Вишняков.

Он рассказал, что с 28 февраля 2017 года работа штаба была заблокирована, а с с 14 марта помощь штаба была запрещена.

"Мы не знаем, где находятся продукты... На сегодня полмиллиона людей, самых уязвимых верств населения, остались без регулярной помощи и поддержки. В то же время исследования покоазывают, что с мая по ноябрь 2016 года, количество нуждающихся увеличилось. Больше всего нужны медикаменты", - сказал Вишняков.

«Помогать выжить людям в условиях войны. Помогать тем, кто не справится сам – это было и есть главной целью, которую поставил Ринат Ахметов перед Гуманитарным штабом. Эффективность работы благотворительной организации можно понимать и измерять по-разному. Главное – это умение делать необходимое вовремя. Вовремя видеть потребности людей и помогать. Нести перед ними ответственность за эту помощь. Чувствовать беду людей, сопереживать и приходить на помощь. Таких принципов придерживается Ринат Леонидович. Он оказывает помощь мирным жителям Донбасса системно более 2,5 лет. Изо дня в день и там, где она нужна людям», – сказал Вишняков.

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Ключевым направлением работы Штаба в 2017 году остается помощь наборами выживания мирным жителям Донбасса. В 2017 году, несмотря, на блокирование работы на неподконтрольной территории Донбасса, Штаб Рината Ахметова продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям «серой зоны» и вынужденным переселенцам на территории Донецкой и Луганской областей. Продуктовые наборы для самых социально незащищенных категорий населения выдаются в 24 стационарных пунктах на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. В десятки сел на линии соприкосновения наборы доставляют мобильные бригады волонтеров.

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, ссылаясь на данные социологического исследования, отметил, что 80 % гуманитарной помощи на Донбасс поступает от штаба Ахметова.

"53% жителей Донецкой области считают, что выжили в 2014 году благодаря помощи рината Ахметова. 67 % опрошенных указали, что в их населенном пункте предоставляется гуманитарная помощь. 80% всей гуманитарной помощи поступает от штаба Ахметова. Также исследование выявило, что каждый третий житель Донецкой области нуждается в лекарствах. каждый четвертый - продуктах", - сказал Паниотто.

Участники мероприятия подчеркивали, что помощь детям – безусловный приоритет работы Гуманитарного Штаба Ахметова. В 2016 году Штаб обеспечивал малышей до 35 месяцев и сирот продуктами, оказывал адресную помощь на проведение срочных операций и лечение. Благодаря проекту «Лекарства детям» сотни тяжелобольных детей получили лекарства, которые, по сути, спасали их жизни.

В марте 2016 года Штаб запустил проект «Реабилитация раненых детей». 58 мальчиков и девочек, которые получили ранения в результате войны на Донбассе, прошли реабилитацию в специализированных санаториях и получили технические средства. Реабилитация помогает ребятам начать жизнь заново.

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В свою очередь директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко отметила, что в 2017 году штаб Ахметова продолжает оказывать помощь детям, которые борются за свою жизнь и здоровье, в частности, помощь на экстренное лечение детям в рамках проекта «Лекарства детям».

"В 2017 году штаб Ахметова - крупнейшая гуманитарная миссия на Донбассе - по решению учредителя продолжает свою работу. Мы как и раньше будем стараться помогать тем, кто оказался на грани выживания. В 2017 году мы будем помогать жителям серой зоны продуктам питания. Также продолжим помогатьвынужденным переселенцам в Донецкой и Луганской областях", -сказала Емченко.

Она проинформировала, что в 2017 году штаб запустил новый проект «Здоровое сердце». который обеспечивает детей с пороком сердца эндоваскулярными протезами (окклюдерами).

"Этот метод позволяет не делать полостную операцию на сердце. Установка окклюдера дает ребенку здоровое сердце на всю жизнь, длится не больше часа и не оставляет на теле малыша шрамов. На сегодняшний день по проекту операции были сделаны уже 9 малышам. В 2017 году Штаб планирует оказать в рамках этой программы помощь 40 деткам из Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей с диагнозами открытый артериальный проток и вторичный дефект межпредсердной перегородки", - отметила Емченко.

Также в ходе меприятия очевидцы работы Штаба рассказывали о том, как выживает мирное население в зоне боевых действий, и о гуманитарной миссии Рината Ахметова. На отчете прозвучали свидетельства волонтеров, сотрудников Штаба, журналистов, раненых детей и их родных, социологов и других очевидцев трагедии на Донбассе.