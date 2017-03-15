Штаб Ахметова продолжит программы помощи детям, раненым в ходе боевых действий на Донбассе

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Ахметова, за это время 58 детей из Донбасса, получивших тяжелые травмы и осколочные ранения, прошли реабилитацию.

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По словам координатора Штаба Риммы Филь, по решению Рината Ахметова в 2017 году программа будет продолжена для тех детей, которые нуждаются в повторной реабилитации

«Ринат Ахметов близко к сердцу принимает судьбы всех раненых детей. И ставит задачу помогать им максимально. Проект реабилитации Гуманитарного штаба буквально «поставил на ноги» ребят, пострадавших от обстрелов на Донбассе. Во время реализации проекта мы увидели, что дети с особо тяжелыми ранениями нуждаются в дальнейшем восстановлении», – сказала Филь.

Она сообщила, что в рамках проекта «Реабилитация раненых детей – 2017», будет оказана помощь детям возрастом от рождения до 18 лет, которые в результате боевых действий на Донбассе получили тяжелые травмы и видимые увечья. "Среди них – дети с множественными травмами после осколочных ранений головы, лица, тела, рук и ног, дети, пережившие ампутацию конечностей, дети с огнестрельными травмами, а также после сильных ожогов", - сказала Филь.

Врач-невролог, рефлексотерапевт санатория «Арктика» в Бердянске Наталья Иванькова подчеркнула, что повторная реабилитация необходима в том случае, когда наблюдается положительная динамика, но нет полного восстановления. «Поэтому проект Гуманитарного штаба очень актуален. Благодаря повторной реабилитации у детей есть возможность продолжить свое лечение и восстановить здоровье», – отметила медик.

В свою очередь руководитель программы «Адресная помощь» Гуманитарного штаба Юлия Герасименко отметила, что в 2017 году для тяжелораненых детей будет оказана помощь по оплате курсов реабилитации в специализированных центрах Украины, по приобретению средств индивидуальной реабилитации, на протезирование и ортезирование.

«Мы видим, что потребность в помощи остается очень высокой. На Донбассе продолжаются обстрелы. Гуманитарный штаб готов и в дальнейшем помогать пострадавшим детям. Нам очень важно, чтобы каждый ребенок смог сделать шаг вперед к восстановлению своего здоровья», – сказала Герасименко

Врач-травматолог, инженер-протезист Центра протезно-ортопедической реабилитации ОРТТЕХ Андрей Садовник подчеркнул, что тяжелые ранения с потерей конечностей требуют постоянного протезирования. "Протезы у детей меняются часто, по мере роста. В Украине протезы детям предоставляются бесплатно. Однако в сложных случаях, а также в случаях необходимости сделать дорогостоящий протез высокой степени активности, Гуманитарный штаб оказывает адресную помощь в протезировании и ортезировании раненых детей», – сказал медик.

На сегодняшний день основными потребностями тяжелораненых детей являются восстановление опорно-двигательного аппарата, восстановительное лечение внутренних органов, состояние после оперативного длительного лечения, лечение неврологии и протезирование.

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График реабилитационных мероприятий в рамках проекта «Реабилитация раненых детей – 2017» будет формироваться индивидуально. В зависимости от травм и рекомендаций врачей специалисты подберут санаторий или технические средства реабилитации. Курс реабилитации в санатории составит 21 день для одного ребенка.

За все время работы Штаба 8 088 человек получили адресную помощь на срочное лечение и операции от Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Более 3,5 тысяч из них – дети.