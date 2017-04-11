В Украине прекращена деятельность транснациональной группировки контрабандистов стероидных препаратов

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность транснациональной группировки контрабандистов стероидных препаратов.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники под руководством гражданина одной из европейских стран контрабандно ввозили в Украину с территории одной из соседних стран сильнодействующие лекарственные средства с содержанием метандиенона и нандролона. Затем анаболики переправляли по почте конечным заказчикам в ЕС, США и страны Южной Америки.

За месяц дельцы пересылали до 2 тысяч почтовых отправлений стоимостью свыше 100 тыс. долларов США.

Оперативники спецслужбы задержали четырех членов группировки и провели 18 обысков на территории Киевской и Одесской областей в складских помещениях, местах проживания, а также в автомобилях контрабандистов. В ходе следственных действий сотрудники СБУ изъяли сильнодействующие лекарственные средства на сумму более 700 тыс. долларов, более чем 120 тыс. долларов наличными и «черную» бухгалтерию, подтверждающую противоправную деятельность участников сделки.

Открыто уголовное производство по ч 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Трем задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.