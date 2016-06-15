СБУ разоблачила производство фальсифицированных лекарств

СБУ пресекла противоправную деятельность группы злоумышленников, которые контрабандно ввозили сильнодействующие вещества и организовали незаконное производство фальсифицированных лекарств известных мировых производителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Читайте такжеВ Киеве действовала лаборатория по изготовлению фальсифицированных лекарств«Нелегальное производство возглавлял гражданин одной из стран Южной Азии. Сильнодействующие медицинские препараты злоумышленники ввозили из Российской Федерации, подделывали серии и номера партий лекарств, реализуя их через собственную сеть аптек в Киевском и Одесском регионах», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, в результате обысков складских помещений и аптечных пунктов в Киеве и Одессе правоохранители изъяли почти 2 тыс. упаковок фальсифицированных лекарств широкого спектра действия и наименований, компьютерную технику и документы, подтверждающие преступную деятельность.

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