Человечество уже не сможет остановить глобальное потепление

Многочисленные последствия глобальных климатических изменений стали необратимыми, утверждают американские ученые.

Как оказалось, министерство энергетики США с целью получить ответ на вопрос, как далеко зашел процесс потепления, призвало ученых провести соответствующее исследование.

Результаты оказались ошеломляющими: эксперты обнаружили, что даже если каким-то образом удастся прекратить выбросы углекислого газа, создающего парниковый эффект, средняя температура воздуха на планете все равно сохранится на высоком уровне в течение тысячи лет.

"Люди ошибочно полагали, что если удастся остановить выбросы двуокиси углерода, температура снизится и вернется к норме через 100, 200 лет. Это не так", - сказала Сюзан Соломон, автор доклада, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые предупредили, что если рост выбросов углекислого газа в атмосферу продолжится, это приведет к сокращению количества осадков на юге Европы, в Северной Америке, некоторых частях Африки и Австралии. Все эти регионы и так уже страдают от засушливого климата.

На данный момент процесс глобального потепления отчасти замедляют океаны, поглощающие тепло. Однако это тепло все равно, в конце концов, вернется в атмосферу в результате испарения воды, объясняют исследователи.

