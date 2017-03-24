МВД позволили устанавливать тарифы на платные услуги в ведомственных больницах

Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении полномочий Министерству внутренних дел устанавливать тарифы на платные услуги, предоставляемые ведомственными заведениями здравоохранения.

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Текст соответствующего постановления от 22 марта 2017 г. № 170 обнародован на Правительственном портале.

Документом предусматривается, что, по согласованию с Минфином, МВД устанавливают предельные размеры платы за проживание в общежитиях системы министерства; устанавливает тарифы на платные услуги, предоставляемые заведениями здравоохранения МВД.

Предполагается, что это будет способствовать улучшению материально-технической базы заведений здравоохранения МВД.