Минздрав инициирует перевод больниц в статус коммунальных некоммерческих предприятий

Как сообщили УНИАН в Минздраве, отрасль здравоохранения Украины стабильно удерживает негативный рейтинг по уровню среднемесячной заработной платы работников среди отраслей экономики. Так, в 2016 году средняя зарплата медиков составила 3368 грн. В то же время в промышленности этот показатель на 75% выше – 5910 грн., в образовании – 3787 грн.(+ 12 %), в сфере культуры – 3732 грн. (+11 %).

Читайте такжеПравительство готово в ближайшее время представить новую модель здравоохранения - Гройсман

С 1 января 2017 года должностные оклады работников бюджетных отраслей, в том числе и отрасли здравоохранения, выросли в среднем на 40% по сравнению с 2016 годом.

Вместе с тем, изменения, внесенные в статьи 95 Кодекса законов о труде Украины и статьи 3 Закона Украины «Об оплате труда» относительно определения минимальной заработной платы, привели к нарушению междолжностных (межквалификационных) соотношений в размере оплаты квалифицированного и неквалифицированного труда работников бюджетной сферы.

Таким образом, существует риск, что неквалифицированные работники (уборщицы, сторожа, дворники) и квалифицированный персонал (врачи, медицинские сестры, фельдшеры, юрисконсульты, экономисты, бухгалтеры) могут получать практически одинаковую заработную плату.

По словам заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, риск уравниловки заработных плат должен решаться путем дифференциации надбавок.

Читайте такжеУкраина - на 4-м месте в мире по количеству больничных койко-мест

"Они могут финансироваться как из государственного бюджета, так и местного. Правительство призывает местную власть с помощью местных надбавок помогать главным врачам дифференцировать зарплаты. Второе – использование возможностей для автономии в планировании штата работников учреждения, планировании фонда оплаты труда, которую правительство уже предоставило путем отмены 33-го приказа и путем перехода на упрощенную систему планирования бюджета (изменения к Постановлению КМУ №228). Лучшим инструментом для решения проблемы зарплат есть автономный статус медицинского учреждения коммунального некоммерческого предприятия. Если заведение находится в таком статусе, он имеет все возможности для установления собственной сетки заработных плат, а значит обеспечивать их дифференциацию», – подчеркнул Ковтонюк.

Минздрав Украины советует общинам принимать решения на местном уровне относительно преобразования медучреждений в коммунальные некоммерческие предприятия и надеется на принятие законопроекта 2309 а-д, который будет способствовать ускорению процесса их автономизации.