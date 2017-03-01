Люди с инвалидностью и пострадавшие участники АТО смогут сами выбирать санаторий

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, отметив, что правительство сегодня утвердило Порядок использования денежных средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения некоторых категорий инвалидов санаторно-курортными путевками, и внес изменения в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета министров от 22 февраля 2006 г. № 187 и от 31 марта 2015 г. № 200.

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В частности, как отмечается в сообщении, с целью эффективного использования бюджетных средств и обеспечения свободного выбора санаторно-курортного заведения в соответствии с медицинскими показаниями для лиц с инвалидностью Минсоцполитики предложило заменить существующую систему закупки санаторно-курортных услуг на возмещение стоимости услуг санаторно-курортного лечения (путевки) указанной категории лиц через безналичное перечисление средств санаторно-курортным заведениям за предоставленные услуги на основании трехстороннего соглашения (лицо с инвалидностью - управление - санаторий).

Правительство поддержало такую инициативу, приняв сегодня соответствующее постановление.

Согласно принятому решению, предельная стоимость путевки для возмещения стоимости услуг санаторно-курортного лечения будет определяться ежегодно Минсоцполитики по согласованию с Минфином.

В Минсоцполитики убеждены, что это будет способствовать не только эффективному использованию бюджетных средств, но и улучшению результативных показателей в сфере санаторно-курортного лечения инвалидов и ветеранов войны из числа пострадавших участников антитеррористической операции, поскольку им будет предоставляться возможность выбирать для санаторно-курортного лечения любое заведение Украины в соответствии с медицинскими показаниями.

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Аналогичные изменения внесены и в порядок использования денежных средств, предусмотренных в государственном бюджете на обеспечение пострадавших участников антитеррористической операции санаторно-курортным лечением, отмечается в сообщении.

В Минсоцполитики также напомнили, что правительством уже утвержден подобный порядок обеспечения санаторно-курортным лечением граждан, пострадавших вследствие ЧАЭС.