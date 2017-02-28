Из-за саботажа Минсоцполитики 50 "скорых" для эвакуации не могут попасть в АТО - волонтеры

Об этом заявила волонтер общественной организации «Инициатива Е+» Валентина Варава сегодня во время пресс-конференции.

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«То, чем мы занимаемся, - автомобили для медицинской эвакуации в АТО. На данный момент нами завезено более 50 машин. Мы официально растаможили первые машины через процедуру Минсоцполитики почти полтора года назад. Был опубликован алгоритм в социальных сетях, и сейчас десятки организаций растаможили сотни автомобилей для зоны АТО», - пояснила она.

По ее словам, «волонтеры постоянно сталкиваются с ситуацией, когда грузы останавливают, когда останавливают автомобили для зоны АТО, и этот процесс уже фактически носит системный характер».

«Мы можем говорить о том, что уже год продолжаются наши бумажные войны с Министерством социальной политики. Мы много раз обращались в письменной форме к министру с тем, что должны навести порядок в ситуации с гуманитарными грузами. Ведь мы постоянно сталкиваемся с совершенно удивительными ситуациями, когда мы до настоящего времени не имеем исчерпывающего перечня документов», - сказала Варава.

Она жалуется, что волонтеры каждый раз получают новые требования по поводу тех документов, которые нужно подавать.

«Мы имеем разные требования к разным организациям и различным видам грузов, и это при том, что нужно только два вида документов, согласно закону о гуманитарной помощи, - желание донора оказать помощь и желание получателя», - отчеркнула волонтер.

Варава также отметила, что волонтеры призывают премьер-министра Украины Владимира Гройсмана взять этот вопрос под личный контроль.

«Мы требуем прозрачности в процедуре признания гуманитарной помощи, требуем сокращенных сроков - до 8 рабочих дней с момента подачи документов на признание гуманитарной помощи до получения приказа. Мы требуем ответственности за ошибки, допускаемые сотрудники Министерства социальной политики. Самая главная позиция - мы хотим иметь четкий перечень документов, а не рекомендованный, которые сейчас и является основанием для коррупции», - добавила волонтер.

Координатор Благотворительного фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега сообщил, что процедура растаможивания автомобилей для нужд военных в зоне АТО занимает по несколько месяцев.

«Мы не можем за неделю пригнать машину. У нас конкретно сейчас на рассмотрении Минсоцполитики стоит 5 машин. Вчера они, наконец, впервые за два месяца этого года пропустили одну машину - эвакуатор для «Хаммеров» ... Рано или поздно эти машины пропускают, но вопрос в том, что мы должны собирать деньги и передавать машины, а не бороться с Минсоцполитики», - подчеркнул он.

В свою очередь волонтер благотворительной организации «Благотворительный фонд «Свои» Оксана Сухорукова называет ситуацию, сложившаяся с гуманитарной помощью, саботажем.

«Могу сказать, что то, что происходит - это саботаж ... Сегодня упала помощь Украине именно из-за непрозрачных процедур ... Поэтому мы сегодня обращаемся к премьеру с требованием в течение недели все-таки разработать порядок представления, рассмотрения документов, установить четкие сроки, чтобы мы могли знать, что делать дальше. Мы предоставили свои предложения по поводу прозрачного порядка рассмотрения гуманитарных грузов и их распределения», - сказала она.