Обещанного Гройсманом снижения цен на лекарства в феврале не будет

Кабинет министров Украины продлил переходный период введения государственного регулирования цен на лекарственные средства до 1 апреля этого года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства по предложению главы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун.

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Ранее процедура госрегулирования цен должна была быть внедрена с 1 февраля.

По мнению Супрун, целесообразно вводить государственное регулирование цен в момент, когда фармацевтические компании проведут распродажу остатков лекарственных средств, стоимость которых попадает под госрегулирование, а также начнется полномасштабная программа возмещения стоимости ряда препаратов - реимбурсации.

«Регулирование требует дополнительного переходного периода - до 1 апреля», - сказала Супрун. Кроме того, она подчеркнула, что в ближайшее время Минздрав вместе с Минэкономразвития должны пересмотреть порядок установления референтных цен на лекарства с учетом принятых изменений.

Комментируя принятые изменения, премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что решение о снижении цен принято, и правительство и Минздрав должны добиться выполнения этого решения.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года Кабмин в рамках старта реформы здравоохранения и сферы оборота лекарственных средств принял решения о введении референтных цен на лекарства, предусматривающих ограничение максимальной розничной цены лекарств с учетом анализа цен в соседних государствах, а также о начале программы реимбурсации лекарственных средств людям, больным гипертонией, диабетом и астмой.